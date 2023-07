Ungewohnt laut ist es am Freitagmittag im Neustadter Quartier Hornbach zugegangen. Vor der dort beheimateten Schulbehörde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) für Rheinhessen-Pfalz wurde gepfiffen, getrommelt, gesungen. Aber nicht aus Lust am Leben, sondern aus Protest gegen die Versetzungswelle bei den Förderschullehrern.

Die Debatte zwischen den rund 60 Demonstranten, die vor allem aus der Pfalz und damit auch von der Neustadter Schubert-Schule kamen, und ADD-Referent Jörg Lohmann verlief dabei sehr emotional. Vor allem die Aussage Lohmanns, die Versetzungen seien abgestimmt – mit Bezirkspersonalrat und den meisten Schulleitungen – akzeptierten die Demonstranten nicht. Sie fühlten sich durch eine falsche Stellenpolitik benachteiligt. So sei beispielsweise – zusätzlich zur Ausschreibung – zu wenig für die offenen Stellen an Förder- und Schwerpunktschulen in Mainz und Umgebung geworben worden.

Hintergrund der Debatte ist, dass zum nächsten Schuljahr etwa 75 Beamte „stückchenweise bewegt“ werden sollen, um die 15 offenen Stellen in und um Mainz zu besetzen. Dabei plant die ADD als Schulbehörde in ihrem Bezirk Rheinhessen-Pfalz Kettenversetzungen von der Süd- und Vorderpfalz in Richtung Norden. Damit soll niemand über eine größere Distanz versetzt werden.