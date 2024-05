Das Geld, das die Verbandsgemeinde Lambrecht aus dem Förderprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes bekommt, soll in die Produktion von Solarstrom investiert werden. Damit wiederum sollen die Betriebskosten der Kläranlage gesenkt werden.

Der Verbandsgemeinderat war sich einig, als im Januar der Beschluss darüber gefasst wurde, wie die Mittel, die der Verbandsgemeinde aus dem Klimaschutzprogramm zustehen, eingesetzt werden sollen. Der gesamte Betrag in Höhe von gut 350.000 Euro soll in ein einziges großes Projekt gesteckt werden, von dem alle Bürger profitieren. Konkret bedeutet das, dass auf zwei Gebäuden der Verbandsgemeinde, der Grundschule Lambrecht und dem Feuerwehrgerätehaus, Photovoltaikanlagen errichtet werden, und der dort produzierte Strom von der Kläranlage genutzt wird. Der Strom wird dabei aber nicht physisch zur Kläranlage geleitet, es geht lediglich um eine Verrechnung von Produktions- und Verbrauchsmengen.

Möglich ist dies aufgrund eines sogenannten Bilanzkreismodells. Das bedeutet, dass die beiden Gebäude und die Kläranlage einen Verbund bilden, also in puncto Stromproduktion und -verbrauch als Einheit betrachtet werden. Das ist möglich, wenn der Abstand zwischen Produktions- und Verbrauchsstelle kürzer als 3,5 Kilometer ist.

Dick-Walther: Eine tolle Sache

Ein Projekt, das das Land überzeugt hat. Am Dienstag war die Dürkheimerin Petra Dick-Walther, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, in Lambrecht, um den Förderbescheid zu überreichen. „Eine tolle Sache“, sagte sie. Dem Land sei es wichtig gewesen, dass jede Kommune selbst entscheiden kann, wie das Geld eingesetzt wird – freilich mussten dabei verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Das Geld muss für Klimaschutz oder den Schutz vor den Folgen des Klimawandels ausgegeben werden. Außerdem gab es eine „Positivliste“ zur Unterstützung bei der Entscheidung, und die Energieagentur beriet die Kommunen. Insgesamt stelle das Land 240 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir brauchen eine Klima-Offensive“, so Dick-Walther. Und dafür seien eben auch Investitionen nötig.

In die Installation von Photovoltaik-Anlagen zu investieren, sei bereits zu einem früheren Zeitpunkt Thema in der Verbandsgemeinde gewesen, sagte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Das Problem sei jedoch gewesen: Weder die Schule noch das Feuerwehrgerätehaus hätten einen hohen Strombedarf. Der selbst produzierte Strom hätte also ins Netz eingespeist werden müssen, was wenig rentabel gewesen wäre. Mit dem Bilanzkreismodell und der Förderung des Landes sei jetzt eine Lösung gefunden worden, Stromkosten in nennenswerter Höhe zu sparen.

„Die Kläranlage hat einen sehr hohen Bedarf an Strom“, ergänzte Volker Neumann, Leiter des Fachbereichs Bauen bei der Verbandsgemeinde Lambrecht. Welcher Anteil davon künftig mit dem Solarstrom von Schule und Feuerwehrgerätehaus verrechnet werden könne, hänge von der Jahreszeit und dem Wetter ab. Sicher sei aber, dass die Solarmodule nicht mehr Strom produzieren werden, als die Kläranlage braucht. Ob die Gebühren durch die Ersparnis gesenkt werden können, könne derzeit noch nicht gesagt werden, da die der Stromverbrauch nur einer von vielen Faktoren bei der Berechnung der Gebühren sei.