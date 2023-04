Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erneut steht der Förderkreis der Ostschule vor dem Aus. Findet sich auf der nächsten Mitgliederversammlung kein neuer Vorstand, droht die Auflösung. Mitte November sollte der Tag der Entscheidung sein. Eigentlich.

Die Ostschule in Neustadt war laut Förderkreis-Gründungsmitglied Maria-Luise Rosinsky 1991 die erste Grundschule in der Stadt, in der eine längere Betreuung angeboten wurde, damals allerdings