Knapp zwei Millionen Euro bekommt die Verbandsgemeinde Lambrecht aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Wie das Geld eingesetzt werden soll.

Der Verbandsgemeinderat hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass von dem Geld etwa 400.500 Euro die Verbandsgemeinde ausgeben darf, und der große Rest des Geldes an die sieben Ortsgemeinden verteilt wird. Jetzt ging es um die Projekte, die die Verbandsgemeinde mit dem Geld finanzieren will.

Verwaltung und Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) schlugen vor, dass Kuhn nach Rücksprache mit den Vorsitzenden der im Verbandsgemeinderat vertretenen Fraktionen Aufträge für Arbeiten zur Umsetzung der Projekte vergeben darf. Laut Gemeindeordnung ist dafür der Verbandsgemeinderat zuständig. Kuhn verwies darauf, dass ohnehin der günstigste Anbieter beauftragt werden muss, es also keinen Spielraum gebe. Wenn er die Aufträge erteile, könnten zusätzliche Sitzungen des Verbandsgemeinderats vermieden werden. Zudem wäre das eine Arbeitserleichterung für die Verwaltung.

Rund 60 Projekte geplant

Kuhn erinnerte daran, dass die Verbandsgemeinde mit dem Geld aus dem Regionalen Zukunftsprogramm sechs Projekte finanzieren will. Von den Ortsgemeinden seien 55 Projekte geplant, von denen die Verwaltung 40 betreuen muss. Das Geld muss bis spätestens Ende 2028 ausgegeben sein.

Ernsthafte Bedenken, Kuhn diese Vollmacht zu erteilen, gab es nicht. Man kam jedoch überein, dass der Verbandsgemeinderat über die Vergabe der Aufträge informiert werden soll.

Die Verbandsgemeinde wird mit den 400.500 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm eine Machbarkeitsstudie für einen Radweg zwischen Lambrecht und Elmstein, ein Wanderwegekonzept, einen Teil der Sanierung der Neidenfelser Grundschule und Arbeiten zur energetischen Sanierung der Esthaler Grundschule bezahlen. Außerdem sollen ein Elektro-Fahrzeug für die Hausmeister der Grundschulen und eine Wallbox auf dem Gelände der Verbandsgemeindeverwaltung gekauft werden.