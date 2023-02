Es sei ihr Antrittsbesuch in Neustadt, und solch ein Termin falle umso leichter, je größer das Gastgeschenk sei: Die das im Rathaus sagte, war Simone Schneider, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium.

Oberbürgermeister Marc Weigel wusste, was sich als Antwort gehört – nicht nur ein Willkommensgruß, sondern ein artiges Dankeschön. So sprach er von einer „wertvollen Unterstützung, die sich gut anfühlt“. In Euro bedeutet das 1,74 Millionen, verteilt auf mehrere Förderbescheide des Landes, die Schneider als „Gastgeschenk“ überreichte. Das Geld dient verschiedenen Projekten, einige laufen bereits, andere starten mittelfristig.

1,15 Millionen Euro stammen aus dem Fördertopf für Wachstum und nachhaltige Entwicklung. Gedacht sind sie unter anderem für die Sanierung der Stangenbrunnengasse, die im Herbst 2023 abgeschlossen sein soll. Hinzu kommt der Umbau Bahnhofsvorplatz, angedacht ab Ende 2023, sowie die Sanierung der Kellereistraße (Fußgängerzone) und der Fröbelstraße, voraussichtlich ab Mitte/Ende 2024. Das neue Gesicht für den kleinen Kohlplatz in Verbindung mit der Sanierung der Talstraße rundet das Paket ab.

Böbig profitiert

Der Förderschwerpunkt liege nicht nur auf einem nachhaltigen Städtebau, so die Staatssekretärin. Ebenso wichtig sei sozialer Zusammenhalt. 500.000 Euro für das Programm „Soziale Stadt“ Böbig sollen dabei helfen. Demnach gibt es Geld für das Stadtteilmanagement und den Stadtteiltreff. Dazu beitragen soll zudem eine Fuß- und Radwegverbindung zwischen Robert-Stolz-Straße und Harthäuserweg, wie sie unlängst auch bei der Nachtbegehung des Kriminalpräventiven Rats angesprochen worden war. Daneben wird der Harthäuserweg ausgebaut.

Wichtig für die Menschen im Böbig: ein mit 15.000 Euro ausgestatteter Aktionsfonds. Wofür das Geld ausgegeben werden soll – pro Projekt sind 2500 Euro möglich – können sie mitentscheiden.

Ziel: Quartierskonzept

Grund zur Freude hat auch City-Managerin Susanne Schultz. 90.000 Euro aus dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ sollen ihre Arbeit unterstützen. Mittel daraus konnten im vergangenen Jahr beantragt werden, was die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft auch getan hat.

Unter anderem geht es um Workshops für das neue Quartierskonzept. „Die räumliche Aufwertung vorantreiben und dabei kleinräumiger denken“, fasst es Schulz zusammen. Das Motto: „Mit Plaisier ins Quartier“. Mit der Förderung erhalte Schultz nun zusätzliche Rückendeckung, so der OB.