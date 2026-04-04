Ist die föderale Struktur unserer Republik ein Bollwerk der Demokratie oder ein Einfallstor für Extremismus? Moderator Michel Friedman diskutiert das Thema „Freiheit, Einheit, Populismus – Föderalismus im Stresstest“ mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), dem Chefredakteur des Spiegel, Dirk Kurbjuweit, und mit Wolfgang Schroeder, Professor für das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Kassel, am 8. April um 19 Uhr auf dem Hambacher Schloss. Das Gespräch wird am Sonntag, 12. April, um 9.45 Uhr im SWR ausgestrahlt. Interessierte können aber auch am 8. April live im Festsaal des Hambacher Schlosses dabei sein. Der Eintritt ist frei, eine verbindliche Anmeldung ist laut Schlossstiftung erforderlich – per E-Mail an demokratieforum@hambacher-schloss.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei der Anmeldung müssen laut Schlossstiftung die vollständigen Namen aller gemeldeten Teilnehmer genannt werden.