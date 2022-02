Molly Taylor, ehemalige Pilotin im Extreme-E-Rennstall von Nico Rosberg, hat ein neues Cockpit. Sie wechselte unter der Woche zum Rennstall JBXE. Dieser gehört ebenfalls einem ehemaligen Formel-1-Fahrer, dem Briten Jenson Button. Dort trifft die Australierin auf den schwedischen Kollegen Kevin Hanson, der im vergangenen Jahr nach Problemen in den ersten Rennen noch den dritten Rang im Gesamtklassement erreicht hatte.

„Ich freue mich darauf, mich an diesem Wochenende beim Desert X-Prix festzubeißen“, erklärte Taylor. Die Australierin war bei der Rallye Dakar 2022 für das Team Can-AM Factory South Racing in der SSV-Klasse gestartet und hatte dort den 14. Platz belegt. Die Erfahrungen aus den Tagen in der Wüsten will sie jetzt in die Extreme-E-Rennserie mitnehmen. Gleich zum Start der zweiten Auflage der Rennserie geht es an diesem Wochenende nach Neom in Saudi Arabien.