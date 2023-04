Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rennserie Extreme E mit dem Team Rosberg feiert auf Sardinien eine Premiere. Gleich zwei Rennen in den Elektroboliden steigen bis Sonntag. Und die Autos haben zudem einige interessante Umbauten erfahren.

Die Mannschaft Rosberg X Racing (RXR), die in der Rennserie Extreme E am Start ist und deren Einsätze vom Team Rosberg aus Neustadt koordiniert werden, hat in dieser Woche ein anstrengendes Programm. Auf Sardinien