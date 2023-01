Ein 34-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis steht unter dem Verdacht, am frühen Montagmorgen Explosionen in Haßloch verursacht zu haben. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mitgeteilt. Im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Wehlachstraße hatten kurz vor 4 Uhr eine oder mehrere Detonationen die Haustüre aus der Angeln gehoben und Wohnungstüren beschädigt. Ein 36-jähriger Bewohner wurde dadurch verletzt. Wenig später ging im etwa 900 Meter entfernten Erlenwege ein geparktes Auto in Flammen auf, und in unmittelbarer Nähe brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Auch hier wurde laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber Sprengstoff verwendet. Nach den ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte am Montag vier Objekte. Dabei konnten keine zur Überführung des Beschuldigten geeignete Beweismittel gefunden werden. Die Ermittlungen insbesondere zum Motiv und den Umständen der Tat dauern weiter an. Deshalb fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zu den Explosionen und den Bränden geben? Wer hat am frühen Montagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr in der Wehlachstraße oder im Bereich Erlenweg/Lindenstraße etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Kriminalpolizei Neustadt, 06321 854-0 oder kineustadt@polizei.rlp.de.