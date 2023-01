In einem Mehrfamilienhaus in der Haßlocher Wehlachstraße hat sich am frühen Montagmorgen eine Explosion ereignet. Die Ursache wird derzeit noch ermittelt. Die Feuerwehr war kurz vor 4 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers keine Flammen zu sehen. Die Eingangstür sei aus der Angeln gerissen, mehrere Wohnungstüren seien beschädigt gewesen. Gasgeruch nahmen die Wehrleute nicht wahr, stellten aber sicherheitshalber Gas und Strom ab. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Zwölf der etwa 20 Bewohner wurden im Feuerwehrgerätehaus untergebracht und versorgt. Ein verletzter Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind die Beamten zurzeit noch vor Ort. Zeitgleich brannte im nur wenige hundert Meter entfernten Erlenweg ein Auto völlig aus. Auf einem Balkon eines angrenzenden Hauses brannten zudem dort abgestellte Gegenstände. Diese Ursache dieser beiden Brände sind ebenfalls noch unklar.