Der Krieg in der Ukraine, seine geschichtlichen Hintergründe und die Perspektiven sind das Thema einer Veranstaltung, zu der der Männerkreis der Stifts- und Martin-Luther-Kirchen-Gemeinde am Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr, ins Casimirianum einlädt. Zu Gast sind zwei Experten, die Mitglieder der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) Winfried Schneider-Deters und Andreas Kaprocki. Schneider-Deters hat nationale und internationale Projekte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lateinamerika, Ost-und Zentralasien und im Südkaukasus geleitet, das „Kooperationsbüro Ukraine“ der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew aufgebaut und geleitet und tritt seit 2004 durch Veröffentlichungen zur Innen-und Außenpolitik der Ukraine hervor. Kaprocki hat Slawistik und Wirtschaft studiert, ist stellvertretender Vorsitzender der DUG und des Dachverbandes der Ukrainischen Organisationen in Deutschland und arbeitet bei einem amerikanischen Wissenschaftsverlag. Die beiden versprechen Hintergrund-Infos aus erster Hand, zu dem was man allabendlich in der „Tagesschau“ sieht, und laden die Besucher im Anschluss zur Diskussion. Der Eintritt ist frei.