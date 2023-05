Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was macht eigentlich ... Holger Best? Der Dirigent, Cellist und Musikpädagoge zählte viele Jahre lang zu den prägenden Musikerpersönlichkeiten Neustadts, kehrte aber vor zehn Jahren der Pfalz den Rücken und zog zu seiner jetzigen Ehefrau Simone Woll nach Stuttgart. Über sein Dasein als Pfälzer im schwäbischen „Exil“ und über seine zwiespältigen Gefühle in Corona-Zeiten berichtet er im Gespräch mit Markus Pacher.

Herr Best, Sie haben vor zwölf Jahren Neustadt den Rücken gekehrt. Vermissen Sie manchmal ihre alte Heimat?

Sehnsucht? Ja, irgendwie