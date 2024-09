Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen eines Falls von Exhibitionismus. Demnach war eine 66 Jahre alte Neustadterin am Freitag gegen 11.45 Uhr auf Wegen im Wingert in der Nähe von Diedesfeld unterwegs. Dabei sah sie einen ihr unbekannten Mann, der ebenfalls im Feld war und an seinem Glied manipulierte. Die Frau verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die Neustadter Inspektion leitete eine Fahndung ein, konnte den Mann aber nicht ausfindig machen. Die Ermittler hoffen daher auf weitere Hinweise von Zeugen. Diese können sich unter Telefon 06321 8540 melden.