Seit dem Großbrand in der ehemaligen Papierfabrik im Schöntal streitet sich die Stadt mit dem Eigentümer des Areals. Jetzt hat ein Gericht ein Machtwort gesprochen.

Die Geschichte des „Palmengartens“ in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann im Schöntal zieht sich seit Jahren hin. Mit großen Hoffnungen, aber nur einer vorläufigen Genehmigung der Stadt im Jahr 2020 als „Art Café Palmengarten“ eröffnet, musste ein erster Gastronomiebetrieb wegen einer immer noch fehlenden endgültigen Gaststättenerlaubnis im Februar 2022 schließen. Ein zweiter Versuch scheiterte dramatisch, weil das Gebäude am Eröffnungsabend am 6. Mai 2022 von einem Großbrand heimgesucht wurde.

Die Stadtverwaltung Neustadt hatte am 3. Mai 2022, also knapp vor der Wiedereröffnung des Palmengartens, eine Baugenehmigung erteilt – und sie knapp dreieinhalb Wochen später widerrufen. Zugleich war eine Nutzungsuntersagung angeordnet worden. Gegen beides hatte die WoKo Vermögensverwaltungs GmbH, der das ehemalige Fabrikgelände gehört, Einspruch eingelegt, der zurückgewiesen worden war. Darauf folgte eine Klage der Firma, die nun am Verwaltungsgericht Neustadt verhandelt wurde.

Nach Brand Genehmigung widerrufen

Der Geschäftsführer der Woko GmbH habe bereits im Juli 2020 einen Bauantrag gestellt, informierte Richterin Gloria Stein. In der Baugenehmigung vom 3. Mai 2022 sei angeordnet worden, dass ein Brandschutzkonzept umgesetzt werden müsse, so die Richterin. Drei Tage später wurde der neue „Palmengarten“ eröffnet – ein Abend mit bekannt spektakulärem Ausgang. Der Brand war in einer Halle ausgebrochen, die mit der Eventhalle des „Palmengartens“ eine gemeinsame Wand hat. Letzendlicher Brandherd war, wie die Ermittlungen ergaben, ein Auto, an dem zuvor in der Halle ein Ölwechsel vorgenommen worden war, und an dem es einen technischen Defekt gegeben hatte. Die Halle des „Palmengartens“ war durch das Feuer zwar an einigen Stellen beschädigt, aber nicht zerstört worden.

Es folgte der Widerruf der Baugenehmigung und die Nutzungsuntersagung einen Tag danach. Die Stadt zweifelte in ihrer Begründung an der Standfestigkeit des Gebäudes, weil die Tragwerkskonstruktion, besonders die Stahlträger, durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Auch sei man in der Baugenehmigung davon ausgegangen, dass die Trennwand zwischen den beiden Hallen eine Brandwand sei, was aber nicht der Fall gewesen sei. Zudem könnten bei dem Brand Schadstoffe freigesetzt worden sein.

Gericht: Widerruf „höchst problematisch“

Der Besitzer der Immobilie widersprach: Der Widerruf basiere auf Mutmaßungen, argumentierte die WoKo. Diesen Widerspruch wies der Stadtrechtsausschuss im August 2025 zurück.

Nun wurden Stadt und Ausschuss vom Verwaltungsgericht abgewatscht. „Wir halten den Widerruf für höchst problematisch“, sagte Stein auch namens ihres Kollegen, des Vorsitzenden Richters Roland Kintz: „Für einen Widerruf brauchen wir Tatsachen und nicht Vermutungen.“ Eine Rechtsreferendarin habe das Verfahren als Übung bearbeitet und sofort erkannt, dass der Widerruf der Baugenehmigung rechtswidrig sei. „Wir fragen uns, was war Ihre Motivation“, fuhr Stein an die anwesenden Mitarbeiterinnen der Verwaltung gewandt fort. Man habe den Eindruck, dass die Verwaltung kalte Füße bekommen habe, weil sie die Baugenehmigung erteilt habe.

Nutzungsuntersagung bleibt bestehen

Doch so einfach wollten die Vertreterinnen der Stadtverwaltung nicht aufgeben. Es sei schon „ein riesiges Entgegenkommen“ gewesen, dass die Baugenehmigung erteilt worden sei. Maßnahmen des Brandschutzkonzepts seien nicht umgesetzt gewesen.

Die Richterin ließ diese Argumentation nicht gelten. Denn die Verwaltung habe das alles gewusst, bevor sie die Baugenehmigung erteilt habe. Deshalb könne der Widerruf damit nicht begründet werden. Die Verwaltung hätte nach dem Brand vom Besitzer des Areals verlangen können, dass er Gutachten zu Statik und Brandschutz vorlegt. Aber die Baugenehmigung zu widerrufen und als Begründung nur Vermutungen anzuführen, das gehe nicht.

Recht bekam die Stadt aber auch: An der Nutzungsuntersagung gebe es keine rechtlichen Zweifel, die bleibe bestehen, so Richterin Stein. Richter Kintz erkundigte sich bei dem Besitzer des Areals nach seinen Plänen für das Gelände. Die hängen dem Firmenchef zufolge von einem anderen, noch schwebenden Verfahren ab: Seine Firma fordert nämlich Geld von der Versicherung jener Person, deren Auto sich in der Nachbarhalle des „Palmengartens“ entzündet hatte. Die Versicherung sei grundsätzlich bereit zu zahlen, aber nicht die geforderten vier Millionen Euro. Deshalb werde seit vier Jahren prozessiert. Sobald die Versicherung gezahlt habe, werde der beschädigte Bereich wieder aufgebaut. Dann verkaufe er alles und gehe ins Ausland, sagte der Mann.

Stein regte an, dass die Stadtverwaltung den Widerruf der Baugenehmigung aufhebt, die Nutzungsuntersagung bestehen bleibt, das Verfahren eingestellt wird und sich Stadtverwaltung und die WoKo GmbH die Kosten des Verfahrens teilen. Kintz wies noch darauf hin, dass die Baugenehmigung am 2. Mai ausläuft und dass eine Verlängerung beantragt werden müsse.

Beide Parteien stimmten dem Vorschlag zu.