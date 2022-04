Anfang März hatte der Hamburger Hertie-Investor Devello angekündigt, dass es in sechs bis acht Wochen weitergehe. Wer derzeit am Bachgängel vorbeikommt, sieht allerdings, dass sich noch immer nichts tut. Auf wiederholte Anfragen der RHEINPFALZ, wie denn der Sachstand sei, hat Devello nicht reagiert. Zur Jahreswende hatte sich der Investor zum zweiten Mal von einem Generalunternehmer getrennt. Anfang März dann hatte Geschäftsführer Christian Zöll mitgeteilt, dass das Gebäude verschlossen wird, was auch umgesetzt wurde. Dann sollte eigentlich die Betonsanierung im Erd- und Untergeschoss fertiggestellt werden und bis Ende April der neue Generalunternehmer einsteigen. Daran, dass das Projekt fertiggestellt werde, ließ Zöll keinen Zweifel aufkommen, indes wurde der Eröffnungstermin auf 2023 verschoben. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informierte, steht nach einer dreiwöchigen Pause am Freitag ein Gespräch mit dem Investor an.