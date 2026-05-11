Auf einer Strecke von 60 Kilometer so viele Höhenmeter erklimmen, wie der Mount Everest hoch ist.

Das war die Herausforderung beim Everesting Festival in Garmisch-Partenkirchen. Regina Rieger und ihr Freund Marcel Job vom TV Maikammer gehören zu den Gewinnern. Tortellini in der Hosentasche spielten dabei eine mitentscheidende Rolle. Die Südpfälzer haben die Premiere dieses Laufevents nicht nur gemeistert, sie haben auch die Altersklasse gewonnen.

Die Veranstaltung hat ihrem Namen alle Ehre gemacht: 18 Runden waren zu bewältigen von je 3,3 Kilometer Länge, gespickt mit 500 Höhenmetern pro Runde. Die erste der 18 war etwas kürzer, sodass rechnerisch ja alles passt. Alles in allem kommt man dabei auf einer Distanz von 60 Kilometern auf 8848 Höhenmeter, so hoch ist der höchste Berg der Erde.

Im Ziel kam Job als Gesamtzweiter in 9:36:28 Stunden an. Den Altersklassensieg hatte der Bellheimer damit sicher. Lebensgefährtin Rieger finishte in 11:01:05 Stunden als Gesamtdritte und Altersklassensiegerin Masters Woman. „Vor einem Jahr haben wir uns zum Event angemeldet, unwissend, was auf uns zukommen würde“, sinniert Rieger. Schmerzen in der Ferse hat ein systematisches Training Riegers unmöglich gemacht. Keine gute Voraussetzung, eine solche Tortur zu bestehen. Ihre trotzige Devise lautete: „Nicht darüber nachdenken, einfach starten“. Gesagt getan.

Rieger hält durch

Am Freitag um 9 Uhr war Start. Nach jeder einzelnen Runde, stiegen die Athleten in die Bahn, fuhren ins Tal, um wieder berghoch zu joggen und das 18-mal. Nach zwei Runden meldete sich besagte Ferse und die ersten Meter jeder Runde nach der Bahnabfahrt ins Tal gestalteten sich mehr als Humpeln statt Laufen. Durchhalten war angesagt. Nach der achten Runde wurde aus Schmerz Krampf. Salztabletten und eine krampflindernde Crème avancierten zu Riegers besten Freunden. „Ich kannte jede einzelne Rampe im Laufe des Rennens“, merkt die 41-Jährige an. Am Ende kam sie gegen Mitternacht ins Ziel. „Mit Stirnlampe zu laufen, hat etwas beruhigendes, du hörst nur deine Stöcke, die sich in den Boden bohren“, schildert sie die besondere Atmosphäre beim Laufen in der Nachtzeit. Die letzte Runde, beseelt vom Willen, anzukommen, spulte sie vergleichsweise flott ab und kam völlig ausgelaugt aber überglücklich im Ziel an.

Job schwärmt

Im Gegensatz dazu gestaltete sich Jobs Rennen problemlos. Der Vize Deutsche Meister im Berglauf M40 schwärmt vor allem davon, dass es eine Art Buffet auf der Bergstation gab, an dem er sich nach jedem Erklimmen des Gipfels erfreut habe. Von alkoholfreiem Bier nach jeder Runde über Tortellini, die so gut gemundet haben, dass er sich einige davon in die Taschen steckte als „Lunch Beutel“, Bananen mit Salz und Kartoffelsalat. Man könnte fast meinen, es sei Gourmet-Event, statt Laufevent. Doch jeder Ausdauersportler weiß, wie wichtig es ist, während der Belastung Kalorien und Flüssigkeit in möglichst großen Mengen zu sich zu nehmen, um den Flüssigkeits- und Kohlenhydratverlust durch die Anstrengung beim Laufen, einigermaßen zu kompensieren. „Ein Motivationsschub für mich war, als ich in Runde 11 Regina sah“, merkt er an. „Der Pfalzexpress ist unterwegs, gib Gas“, feuerte er seine Partnerin an und das mit Erfolg. Der Pfalzexpress hat das „Everesting Festival“ gerockt. Nächstes Ziel der beiden. Die Berglauf-Weltmeisterschaft im tschechischen Janské Lazne vom 26. bis 28. Juni.