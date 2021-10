Während Sie diese Zeilen lesen, bin ich in Belgien auf einer Tagung der Europagruppe der Arbeiterseelsorge (GEPO). Thema in diesem Jahr: Post-Covid19: Neue Herausforderungen für die Arbeitswelt. Ein für einen Pfarrer ungewöhnliches Thema.

Nun, ich bin bei dieser Tagung in meiner (ehrenamtlichen) Funktion als Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) unseres Bistums. Wir versuchen, anhand des klassischen Dreierschritts Sehen-Urteilen-Handeln Entwicklungen in der Arbeitswelt wahrzunehmen, sie im Licht des Evangeliums zu deuten und entsprechend zu handeln, wenn möglich verbunden mit allen Organisationen, die die gleichen Anliegen vertreten.

In Gesprächen spüre ich immer wieder: Das ist inzwischen selbst in inneren Kirchenkreisen ungewohnt, Arbeitswelt und Kirche zusammenzusehen. Etwas überspitzt gesagt: Das eine spielt sich in den Kirchengebäuden und Pfarrheimen, das andere in den Büros, Fabriken, Banken et cetera ab. Und das eine hat nichts oder wenig mit dem anderen zu tun. Und so weiß man oft auch nicht viel voneinander, zwei verschiedene Welten in Denken, Fühlen, Reden, Tun mit jeweils eigener Sprache. Beide deutsch, und dennoch Fremdsprachen.

Herz ist unteilbar

Das Herz des Menschen, seine Personmitte, das nach Jesus wichtigste „Organ“ des Menschen, in dem Wille, Verstand, Gefühle zusammenkommen, ist so nicht teilbar. Es ist überall dasselbe, ob bei der Arbeit oder in der Kirche. Von den jeweiligen Erfahrungen wird es dann freilich auch geprägt. Für mich stellt sich immer wieder die Frage: Helfen die Erfahrungen in den jeweiligen Bereichen den Menschen, Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe zu erfahren, zu verwirklichen und zu leben? Die Menschen sind beileibe nicht immer selbst schuld, wenn das nicht funktioniert. Es gibt auch Strukturen, die sie dabei behindern.

Jesus hat für mich immer wieder Themen aufgegriffen, die ihre Konsequenzen in der Arbeitswelt haben. „Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon“, sage mir keiner, dass das in der Arbeitswelt keine Rolle spielt. Bis hinein in die Pflege: Soll es bei ihr hauptsächlich darum gehen, hohe Renditen zu erwirtschaften oder steht die/der zu Pflegende und der/die Pflegende im Mittelpunkt?

Macht hat Dienstfunktion

Oder nehmen Sie einen Vers aus dem Sonntagsevangelium des kommenden Sonntags, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: „Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.“ Macht, gleichgültig wo, hat in den Augen Jesu Dienstfunktion.

Zwei Beispiele, die mir zeigen: Evangelium und Arbeitswelt gehören zusammen. Arbeit muss menschenwürdig sein, werden und bleiben. Daran hat auch in diesem Jahr der Tag der menschenwürdigen Arbeit am 7. Oktober erinnert. In unserer Pfarrei nehmen wir das Anliegen anlässlich des Diözesanverbandstags der KAB am Sonntag um 10.30 Uhr im Gottesdienst in Maikammer (und danach, auch im Livestream) auf.

Nun bin ich gespannt, mit welchen Erkenntnissen und Erfahrungen ich von der Tagung nach Hause fahre.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer