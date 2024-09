Das Protestantische Pfarramt Mußbach Gimmeldingen Königsbach lädt zu einem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 29. September, 10 Uhr, in die Laurentiuskirche in Gimmeldingen. Die stellvertretende Kirchenpräsidentin Marianne Wagner wird die Festpredigt halten. Wie Pfarrer Thomas Klein berichtet, erwartet die Gemeinde Gäste aus Bolivien: Fabiana Albarado und Severina Maldonado vom Kulturzentrums Ayopayamanta in Independencia werden da sein und ihre Arbeit vorstellen. Dieses Projekt fördert die hiesige Gemeinde seit mehr als 20 Jahren mit Einnahmen aus dem Mandelblütenfest. Zudem wird sich der neugegründete Verein „Freundeskreis Kunan Minka“ im Gottesdienst vorstellen, der sich mit der Zusammenarbeit mit Bolivien beschäftigen soll. Danach lädt die Gemeinde zu einem Empfang mit Fingerfood aus der Pfalz und aus Bolivien. Wer zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrhof oder im Gemeindehaus gegen 12 Uhr bleiben möchte, melde sich unter Telefon 06321 68655 oder per E-Mail an pfarramt.gimmeldingen@evkirchepfalz.de.