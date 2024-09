Gegenseitiger Austausch, Unterstützung und aktive Beteiligung am Dorfgeschehen: Das sind die Ziele des Frauenkreises Haardt unter dem Dach der Evangelischen Kirche. Das Angebot stößt auch nach einem halben Jahrhundert noch auf Interesse.

„Wir sind aktiv und engagiert, wir sind an vielem interessiert und haben Freude am Leben – vor allem am gemeinschaftlichen Miteinander mit anderen“ so beschreibt Christiane Seidel in einem Satz den Evangelischen Frauenkreis Haardt. Seit dreizehn Jahren ist sie Vorsitzende des Frauenkreises, der dieses Jahr sein fünfzigjähriges Bestehen feiert. Wilma Reichle gründete damals, am 15. Mai 1974, mit 25 Haardterinnen im Pfarrhaus diesen Kreis, der auch heute noch um die zwanzig Mitglieder zählt. Die Mitgliedschaft ist an keine Konfession gebunden.

Ein Verein nur für Frauen: Dieses Gruppenbild zeigt die Mitglieder aus dem Jahr 1982. Foto: Frauenkreis/gratis

Im Laufe der Jahre haben die Frauen durch ihre Erlöse bei Basaren und Festen für Handarbeiten oder selbst gebackenen Kuchen in hohem Maße zur Unterstützung von kirchlichen und sozialen Zwecken beigetragen. So wurde mit ihren Spenden unter anderem auch der Bau des Evangelischen Gemeindehauses unterstützt. Zu den Höhepunkten in den fünfzig Jahren ihres Bestehens zählen die Haardterinnen ihre Teilnahmen an Winzerfestumzügen, zum Beispiel als historische Hochzeitsgesellschaft, als Quetsche oder als Historiengruppe des 16. Jahrhunderts.

Monatliche Treffen

Bei ihren monatlichen Treffen wechseln sich Vorträge oder Ausflüge mit Treffen im Gemeindehaus ab, bei denen der Fokus auf Austausch und Gesprächen liegt. Ein fester Programmpunkt in jedem Jahr ist die Gestaltung des Weltgebetstages am ersten Freitag im März.

Dass die Haardter Frauen an Vielem interessiert sind, zeigt sich auch an den Themen der Vorträge und an den Zielen der Ausflüge. Da gab es etwa Vorträge der Polizei zu Trickbetrügereien oder zu Erster Hilfe vom DRK. Ob der Wiederansiedlung von Fischen in Speyerbach oder im Rhein ein Abend gewidmet wird oder dem Umgang mit Sterben und Tod: Für die Vorträge stehen immer versierte Dozenten zur Verfügung.

Stolz auf Zusammenhalt

Auch bei den Ausflügen steht nicht nur das touristische Vergnügen in umliegenden Städten im Vordergrund, sondern oft auch ein (umwelt-)politischer Gesichtspunkt. So waren unter anderem der Bundesgerichtshof in Karlsruhe oder die große Müllverbrennungsanlage in Ludwigshafen Ausflugsziele. „Ein jährlicher Fixpunkt unserer Ausflüge ist immer auch der Besuch einer Winzergenossenschaft zur Zeit des neuen Weins“, erzählt Seidel. Auch immer im Programm enthalten ist die ein oder andere gemeinschaftliche Wanderung im Jahresverlauf.

„Dass unsere tolle Truppe sogar die Corona-Zeit unbeschadet überstanden hat und sich nach so langer Zeit immer noch gerne trifft, das macht mich schon ein wenig stolz auf uns und gibt Hoffnung, dass sich uns auch weiterhin viele interessierte Frauen anschließen“, sagt Seidel.