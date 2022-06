Vom 19. Juni bis 10. Juli bieten die protestantischen Kirchengemeinden Hambach, Lachen-Speyerdorf, Maikammer und Edenkoben innerhalb ihrer Kooperation eine Predigtreihe an. Unter dem Motto „Und was predigst du so?“ werden die Pfarrer und Pfarrerinnen Judith Geib („Von Engeln, Wasser und Brot“), Oliver Jaehn („Manchmal ist der Wurm drin, aber du hast den Wal …“), Jochen Keinath („Das Vergangene loslassen - erleben, wie Gott Neues schafft“) und Stephan Oberlinger („Wunder to go“) ausnahmsweise einmal über ihre Lieblingstexte der Bibel predigen, wie das Pfarramt Hambach mitteilt.

Wenn die Kooperationszone dazu dienen solle, sich über Gemeindegrenzen hinweg besser kennenzulernen, sei es eine spannende Sache, „dass wir uns dahingehend outen“, so Pfarrer Jaehn. Vielleicht sei diese Predigtreihe auch Anlass für die Gläubigen, sich Gedanken über ihren Lieblingstext zu machen und darüber zu sprechen.

Die Reihenfolge in Hambach vom 19. Juni bis 10. Juli lautet: Jaehn, Keinath, Geib, Oberlinger, in Lachen-Speyerdorf vom 26. Juni bis 10. Juli Jaehn, Keinath, Geib und in Maikammer vom 19. Juni bis 10. Juli Keinath, Geib, Oberlinger, Jaehn.