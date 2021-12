Das Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Hambach hat beschlossen, die Gottesdienste ab 5. Dezember wegen der Pandemie-Lage bis auf weiteres wieder hybrid zu feiern. Für den Gottesdienst in der Pauluskirche um 10 Uhr gilt die 2G-Regel und zusätzlich die Maskenpflicht auch am Platz. Die Einwahldaten für die Zoom-Teilnahme sind auf der Website https://pauluskirche-hambach.de veröffentlicht. Für Heiligabend sind zur Zeit mehrere Kurz-Gottesdienste auf dem Kirchvorplatz geplant, die mit Anmeldung besucht werden können. Zwei davon werden per Zoom übertragen.

Derweil hat die protestantische Stiftskirchengemeinde drei Veranstaltungen im Dezember wegen Corona abgesagt. Dies sind das Treffen ab 60, die Multimediashow-Termine in der Stiftskirche sowie die

Marktkonzerte an den Adventssamstagen.