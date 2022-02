Beim Nachwuchs-Wettbewerb des Neustadter Kunstvereins 2018 wurde Eva Rumpf für ihre Skulptur „Liegende“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die damit verbundene Einzelausstellung musste danach mehrfach verschoben werden, doch jetzt ist es endlich soweit.

So viel Plastik war selten in der Villa Böhm. Das Domizil des Neustadter Kunstvereins tritt sonst eher als Hort der Malerei in Erscheinung, doch jetzt bevölkern geschwungene keramische Arbeiten mit raffiniert gestalteten Oberflächen die Räume, flankiert vor allem von abstrakten Wandobjekten aus dem gleichen Material. Aber auch Zeichnungen und Bronzen sind zu sehen. Schöpferin all dieser formschönen Arbeiten ist Eva Rumpf, mit 34 (der Geburtstag war erst in der vergangen Woche) der bislang jüngste Spross der bekannten Neustadter Bildhauer-Dynastie Rumpf. Die staatlich geprüfte Keramik-Meisterin, die seit einigen Jahren in Augsburg lebt, war 2018 nach fünf Malern (tatsächlich alles Männer übrigens) die erste Bildhauerin, die den „Junge Künstler in der Villa“-Preis gewinnen konnte. Dass die Abwechslung gut tut, zeigt jetzt eindrucksvoll der Spaziergang durch die Villa Böhm.

„Die Liegende“ und ihre nahen Verwandten

„Die Liegende“, jene graublau schimmernde freie Form, mit der Rumpf vor vier Jahren die Jury überzeugte, erwartet die Besucher dabei gleich ganz zentral im mittleren Salon – alle Wege führen gleichsam auf sie zu. „Ich habe eine besondere Vorliebe für runde, geschwungene Formen“, erklärt die Künstlerin dazu. Die Arbeit, die aus ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema Akt hervorging – auch wenn davon angesichts der formalen Reduktion nur noch Anklänge übrig blieben – ist frei aus grob schamottiertem Ton aufgebaut, das heißt mit einem durch Beimischung von vorab gebrannten Tonkörnern veränderten Material, das sich beim Brennen ganz anders verhält als reiner Ton. Die Oberfläche weist zahlreiche Einkerbungen auf, die Farbwirkung entstand durch eine Mischung aus Engobe, also dünnflüssige Tonmineralmasse, und Acryl.

Zwei nahe Verwandte dieser Plastik, die eine mit weißer Oberfläche, die andere eher sitzend angelegt, stehen im benachbarten Raum im Osten. Hier finden sich auch mehrere keramische Wandarbeiten – wie fast alles in der Ausstellung in Schwarz, Weiß und Grau gehalten –, in denen Rumpf das Spiel mit Körper und Raum, Fläche und Linie, Objekt und Textur im Zweidimensionalen variiert. Sie wirken blockhaft und massiv, sind tatsächlich aber hohl und recht dünnwandig. Die drei größeren Arbeiten – jeweils etwa einen Quadratmeter umfassend – bringen aber trotzdem so viel auf die Waage, dass sie das Hängesystem in der Villa überfordern und ihren Platz deshalb auf einer improvisierten Anrichte fanden.

Die Zeichnung ist der Künstlerin genauso wichtig

Die abstrakt-verschlungene Sprache dieser halbplastischen Arbeiten prägt auch das zeichnerische Werk, das für Rumpf völlig gleichberechtigt neben ihrem bildhauerischen steht, wobei sich beides in vielfacher Hinsicht gegenseitig befruchtet. Rumpf selbst spricht von „Experimenten mit Strukturen. Linien und Flächen“. Im zentralen Salon sieht man mehrere kleinformatige Acrylarbeiten auf Jute oder Papier in Rahmen, im Ost-Kabinett größere mit flächigerer Bemalung, bei denen auch Ölkreide und Tusche zum Einsatz kamen. Hier sowie im westlichen Pendant stehen darüber hinaus eine Reihe kleinerer Bronzen, mit denen die Künstlerin an die diesbezügliche Tradition ihrer Familie anknüpft. Schließlich sind sowohl Vater Gernot als auch Mutter Barbara vor allem für ihre Bronzeplastiken bekannt. Tatsächlich entstanden auch Eva Rumpfs Kleinbronzen in der elterlichen Werkstatt in Lachen-Speyerdorf, allerdings vor allem in der Zeit ihres Studiums an der Fachschule für Keramikgestaltung in Höhr-Grenzhausen von 2010 bis 2013. „In den letzten Jahren ist es weniger geworden.“ Dass sich ihre Arbeiten mit ihrem hohen Abstraktionsgrad deutlich von der figurativen Sinnlichkeit des elterlichen Œuvres unterscheiden, versteht sich von selbst. Davon, dass dies nicht immer der Fall war, zeugen einige noch sehr gegenständliche Frühwerke.

Erinnerungen an das keramische Handwerk

Weitere imposante Blickfänger finden sich in der Schau in dem großen Raum im Westen: Es sind keramische Plastiken, die mit ihren Bogenstrukturen irgendwie comic-haft wirken. „Das ist ganz klar von den Experimenten auf Papier gekommen“, erklärt Rumpf die Genese. Auch hier fällt die schöne Oberflächengestaltung auf. Die Lochstruktur, die dabei zum Einsatz kam, übersetzte Rumpf dann wieder in großformatige Wandbilder auf Karton, die gleich in der Nachbarschaft hängen. Zwei Werke aus einer Schalenserie komplettieren den Überblick. „Ich komme ja aus dem keramischen Handwerk“, erklärt Rumpf. Ihr Mann Julius Pittroff ist als Leiter einer Baukeramik-Werkstatt in der Nähe Augsburgs diesem Metier treu geblieben. Gelegentliche „Grenzgänge“ erklären sich daher von selbst.

Die Ausstellung

Eva Rumpf zeigt ihre Arbeiten von Freitag, 4. Februar, an bis 20. Februar in der Villa Böhm in Neustadt. Öffnungszeiten: donnerstags und freitags 15-18 Uhr, samstags und sonntags 13-18 Uhr. Die Vernissage findet am Freitag, 4. Februar, um 19 Uhr statt. Katharina Dück, die zweite Vorsitzende des Kunstvereins, führt in Rumpfs Werk ein. Anmeldung dazu unter info@kunstverein-nw.de. Es gelten die aktuellen Richtlinien zur Covid-Prävention.