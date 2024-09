„Gedichte im Dunkeln“ ist der Titel eines druckfrischen Lyrikbands, den die Neustadterin Eva Hoffmann gerade gemeinsam mit dem Kandeler Jürgen Roth, Künstlername: Jürgen de Bassmann, veröffentlicht hat. Und es umschreibt zugleich das besondere Konzept für die öffentlichen Lesungen, mit denen das Werk vorgestellt werden soll – denn diese finden in weitgehender Finsternis statt. Zum ersten Mal jetzt am Freitag in Neustadt.

„Lyrik ist Balsam“, schreibt der Neustadter Schriftstellerkollege Michael Landgraf