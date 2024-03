Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist die erste Europawahl, bei der in Deutschland bereits 16-Jährige den Gang zur Wahlurne antreten dürfen. An der Georg-von-Neumayer-Realschule plus werden bereits die Wahlprogramme der Parteien gewälzt und nach Antworten auf Fragen gesucht, die die Schüler brennend interessieren. Das kann auch für Verwirrung sorgen.

„Es gibt keine perfekte Partei. Trotzdem muss man wählen gehen, sonst überlässt man ja den anderen Parteien die Stimmen“, sagt Diego. Er ist 16, Schüler der Georg-von