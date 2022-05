Die Dinosaurier kommen! Der Ausruf könnte als Warnung verstanden werden, wenn es sich tatsächlich um eine Horde urzeitlicher Dinosaurier handeln würde, die in unsere Stadt einfallen werden. Doch keine Angst, es ist nur die Ankündigung für ein Gastspiel von lebensecht gestalteten, voll beweglichen und mittels Computer gesteuerten Dinosauriermodellen. Bei „Europas Dinoshow“ haben am kommenden Wochenende große und kleine Dinosaurierliebhaber die Gelegenheit, sich die Urzeitgiganten mal aus der Nähe anzusehen.

Bei mehreren Mitmach-Shows werden Kinder nach Wunsch mit einbezogen und können so beispielsweise einem täuschend echt nachgemachten Jungsaurier quasi beim Schlüpfen aus seinem Ei zuschauen.

Zwölf Saurier zu bewundern

Die Idee zu dieser Dino-Schau hatte Inhaberin Anna-Jane Fischer während ihrer früheren Auftritte als Puppenspielerin. „Die Kinder haben immer mal wieder gefragt, ob wir nicht auch mal was mit Dinos machen könnten“, erinnert sie sich. „So entschied ich mich vor zwei Jahren ziemlich spontan, den Kindern mit meiner Dinosaurierherde ihren Wunsch zu erfüllen.“

Vom Babysaurier, der gerade mal die Größe eines Schoßhündchens hat, bis zum Tyrannosaurus rex, der mit stattlichen acht Metern Höhe die Besucher begrüßen wird, sind bei den Veranstaltungen insgesamt etwa zwölf Saurier zu bewundern. Und zwar nicht nur aus der Ferne: Die Kinder können beim Füttern helfen, die Tiere streicheln oder sogar reiten. Und sie dürfen dabei helfen, die Dinos aus dem Gehege zu holen. Ein Erzähler stellt die verschiedenen Tiere vor und geizt dabei nicht mit Erkenntnissen aus der vorzeitlichen Forschung und Geschichten zum Lebensumfeld der Vorzeitgiganten.

Mehrere Termine am Wochenende

„Kinder ab etwa drei Jahren können an unserer Schau schon gut teilnehmen, und nach oben sind dem Alter der Besucher natürlich keine Grenzen gesetzt“, sagt die Veranstalterin. Vor einer Bühne auf dem Parkplatz des früheren Hela-Bauparks gegenüber dem Globus-Supermarkt in der Chemnitzer Straße werden im Freien die Stuhlreihen fürs Publikum mit einem Wetterschutz versehen sein.

Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juni, wird jeweils um 16 Uhr eine 90-minütige Vorführung geboten. Am Sonntag um 11 und 16 Uhr. Am Montag, 6. Juni, gibt es um 11 Uhr noch eine Abschiedsvorstellung. Tickets für 12 Euro gibt es nur an der Tageskasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet.