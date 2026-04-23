Der Dorfflohmarkt in Esthal findet am Samstag, 2. Mai, zum sechsten Mal statt. Von 13 bis 17 Uhr bieten Bewohner im gesamten Ort Waren auf ihren Grundstücken an.

Zum Verkauf stehen unter anderem Haushaltsgegenstände, Werkzeuge, Bücher, Dekoration, Kleidung, Schuhe und Spielzeug. Die Stände sind über das ganze Dorf verteilt und bilden eine rund 2,5 Kilometer lange Route, die an verschiedenen Punkten begonnen werden kann.

Die Veranstaltung lässt sich mit weiteren Freizeitangeboten im Ort verbinden. So können Besucher den Rundgang mit einem Spaziergang kombinieren oder einen der drei Spielplätze nutzen. In der Dorfmitte beginnt zudem der Wichtelpfad, für sportlich Aktive gibt es einen Trimm-Dich-Pfad.

Auch der Nachhaltigkeitspfad im Ort ist zugänglich. Entlang der Strecke werden 17 Ziele thematisiert, die sich unter anderem mit Klimaschutz sowie der Bekämpfung von Armut und Hunger befassen.

Parallel ist die Wolfsschluchthütte von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bietet eine zusätzliche Einkehrmöglichkeit.