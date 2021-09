Der Erweiterung des Kunstbegriffs in Richtung Kulinarik verschreibt sich das Projekt „Quellwassertransport“ am Samstag, 25. September, in der „Kantine 16“ am Neustadter Hauptbahnhof. Zu Gast ist das Mannheimer Kochprojekt „Tacos & Tandoori“, das unter anderem einen Youtube-Kanal zu seinen von malayischer und mexikanischer Küche inspirierten Kochinnovationen betreibt.

Die Idee ist nach Auskunft von Initiator Olaf Bergmann, dass die Besucher nach dem Bummel zum Essen in die Kantine kommen und sich von dem internationalen Koch-Team verwöhnen lassen. Zu Tacos und Quesadillas soll es lateinamerikanische Klänge geben. Zu sehen sind außerdem Karten und Unterlagen zum Thema „Wasserschutzgebiet in Neustadt“. Unter dem Motto „Lass uns über Zukunft reden“ folgt darauf ein niederschwelliges Angebot zum Basteln für jedermann. Der Tag soll ausklingen aus mit Chill-out-Musik von DJ Ohral und Kollegen. Der Eintritt ist frei. Für Essen und Trinken wird ein Unkostenbeitrag verlangt.

Am Sonntag, 26. September, folgt an gleicher Stelle um 16 Uhr ein Gespräch über Alternativen zur Wachstumsgesellschaft, bei dem auch Vertreter der „Klimaaktion Neustadt“ mit dabei sind, einem Bündnis, das sich als Lobby für Klimaschutz auf lokaler Ebene versteht. Auch hier ist der Eintritt frei. Finanziert werden beiden Projekte über das Programm „Neustart Kultur“ aus Mitteln des Bundes und des Landes.