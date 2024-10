Mit mehreren Fahrzeugen ist die Neustadter Feuerwehr am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in Richtung Rilkestraße ausgerückt. Ein Wohnungsbrand war gemeldet worden, wie Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser auf Anfrage mitteilte. Betroffen war eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Vor Ort hatten die Wehrleute Glück: Eine Nachbarin war zu Hause und hatte einen Schlüssel zur Wohnung. „Damit konnten wir reinkommen, ohne etwas beschädigen zu müssen“, so Kaiser. In der Wohnung war dann schnell klar, was den Rauchmelder ausgelöst hatte: „Auf dem Herd stand angebranntes Essen.“ Die Wehrleute holten den Topf vom Herd, schalteten alles aus und belüfteten die Wohnung gründlich. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt nicht zu Hause. „Es ging alles noch glimpflich aus“, betonte Kaiser.