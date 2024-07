Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) plant nach Angaben der Stadtverwaltung im Westen der Stadt die Sanierung von insgesamt acht Straßen. Betroffen sind die Rotkreuz-, die Talmühlen-, die Hutten-, die Ursinus-, die Pulverturm-, die Johann-Casimir-, die Brunnen- sowie Teile der Sauterstraße. Die Arbeiten werden laut Stadt voraussichtlich Ende Juli beginnen und Mitte November beendet sein. Die Sanierung werde mittels des so genannten unterirdischen Schlauchlinings durchgeführt. Dies habe den Vorteil, dass die Straßen nicht aufgegraben, sondern nur dort gesperrt werden müssen, wo der Liner in die Erde geführt wird. „Daraus ergeben sich kürzere Bauzeiten, geringere Belastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie reduzierte Kosten“, so die Stadt. Auch weiträumige Absperrungen oder Straßenverschmutzungen wegen des Baustellenverkehrs seien nicht zu erwarten. Insgesamt werden rund 1000 Meter Kanal mit diesem Verfahren saniert. Der ESN investiert 290.000 Euro. Vor Beginn der Arbeiten werden die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner durch die Baufirma per Wurfsendung informiert, kündigt die Stadt an.