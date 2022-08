Immer mehr Haushalte in Neustadt setzen auf die blaue Papiertonne statt den durchsichtigen Papiersack. Nach Angaben des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) ist die Nachfrage zwar nicht mehr ganz so groß wie zu Beginn der Aktion „Neustadt macht Blau“, aber sie sei nach wie vor ungebrochen. Auch die Gründe, weshalb mehr Neustadter als früher Tonne statt Sack wollten, würden weiterhin bestätigt: Nachhaltigkeit, kostenlos und dass es das Gefäß auch in klein, sprich: mit 120 Liter, gebe. Rund 5500 der 25.000 Neustadter Haushalte haben die blaue Tonne schon länger, über 200 sind in den vergangenen Tagen dazugekommen.

Die ESN-Sonderaktion läuft bis Ende 2022. Dabei werden die Tonnen auch persönlich übergeben, verbunden mit einem kleinen Dankeschön in Form von Papiersäcken für die Biotonne und einer Rolle der raren Gelben Säcke. Wer Interesse hat, wendet sich am besten per E-Mail an www.esn-nw.de bei der Stadtentsorgung. Mehr Infos gibt es auf der städtischen Homepage www.neustadt.eu sowie in der neuen Abfall-App des ESN oder telefonisch unter 06321 8558444.