„Neustadt macht blau!“ heißt eine Aktion, die noch bis Ende März den Übergang vom Papiersack auf eine Papiertonne fördert. Laut Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) wurden seit Juli 2022 über 1150 Papierbehälter neu angemeldet. Die Anmeldung einer Papiertonne ist laut ESN unkompliziert, die Anträge müssen aber bis zum 31. März eingegangen sein. Der Eigentümer eines Objektes kann die Tonne per E-Mail (abgaben@esn-nw.de) beantragen oder mit Hilfe der neuen Abfall-App. Bei den Ausgabestellen für Wertstoffsäcke liegen die entsprechenden Anträge in gedruckter Form aus. Jeder Haushalt, der bis 31. März eine Papiertonne anmeldet, erhält laut ESN 100 Biosammelbeutel aus Papier in einer blauen Einkaufstasche. Im ersten Jahr werde zudem auf eine mögliche Ummeldegebühr bei einer Veränderung des Volumens oder Abmeldegebühr von je 15 Euro verzichtet. Papiertonnen gibt es als zweirädrige Behälter mit 120 oder 240 Liter Volumen. Es stehen bei Bedarf auch größere Container bereit.