Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) hat das Abfall-ABC neu aufgelegt. In einem DIN-A4-Querformat verfügt es über acht farbig illustrierte Seiten. Es sind dort über 450 verschiedene Materialien und Gegenstände aufgeführt, die jedem im eigenen Haushalt begegnen können – vom Abbeizmittel bis hin zu Zitrusfrüchten. Alle Dinge sind der jeweiligen Abfallart zugeordnet. Die Legende, die am Anfang des Heftes abgedruckt ist, informiert über den entsprechenden Entsorgungsweg für die verschiedenen Abfallarten. Das Abfall-ABC steht im Internet unter www.esn.neustadt.eu als Download zur Verfügung. Ab nächster Woche kann es bei allen Ausgabestellen für Wertstoffsäcke in gedruckter Form abgeholt werden.