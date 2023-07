Zu einem Fall von gefährlicher Körperverletzung ist es laut Polizei am Freitag kurz vor Mitternacht auf dem Mußbacher Eselshautfest gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 26-Jähriger auf der Toilette aus Versehen einen Südpfälzer angerempelt. Daraufhin schlug ihm dieser ein Schoppenglas, das er in der Hand hielt, ins Gesicht und entfernte sich dann, vermutlich zusammen mit drei anderen. Der 26-Jährige erlitt Schnittverletzungen in Gesicht und Nacken, die im Krankenhaus versorgt wurden. Da der Angreifer bislang unbekannt ist, bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise, telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Eine Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Sonntag auf dem Eselshautfest, einer der Kontrahenten wurde leicht verletzt. Während einer der Jugendschutzkontrollen gemeinsam mit dem Jugendamt sei am Samstag festgestellt worden, dass eine Ausschankstelle Alkohol an Jugendliche abgegeben habe.