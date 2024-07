Die Mußbacher sind bekannt dafür, dass sie gerne feiern. Doch wenn ein Fußballspiel dazwischen kommt, reagieren sie: Daher wird die Eröffnung des Eselshautfests am Freitag etwas nach hinten verschoben. Die Eröffnung des Eselshautfests wird der erste große öffentliche Auftritt des neuen Ortsvorstehers Roland Ipach sein. Dabei konnte er gleich sein Improvisationstalent unter Beweis stellen. Denn am traditionellen Eröffnungstermin (Freitag, 19 Uhr) wollte niemand festhalten, da zeitgleich die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft ihr Viertelfinale gegen Spanien bestreitet. Eine große Leinwand gebe es im Herrenhof nicht, „aber bei den Winzern werden bestimmt Fernseher aufgestellt“, so Ipach. Wenn der Halbfinalteilnehmer ermittelt ist, haben alle Augen für die Bühne und die offizielle Festeröffnung. Um 20 Uhr soll sie beginnen.

Es gibt dann Auftritte der Kinder- und Jugendtrachtengruppe sowie des gemischten Chors. Vor allem aber wird eine neue Traubenblütenprinzessin gekürt. Leni I. war 2022 die erste Prinzessin im neu geschaffenen Amt. Ihre zweijährige Amtszeit endet nun, ihre Nachfolgerin wird Sophia I. Die Krone wird von einer Pfälzischen Weinprinzessin aufgesetzt, kündigt Ipach an, der sich auch auf die Mußbacher Weinprinzessin sowie weitere Weinhoheiten freut.

Nach der Eröffnungszeremonie gibt es dann – wie auch am Samstagabend Livemusik – im historischen Ambiente des Herrenhofs. Sechs Winzer sowie bewirtende Vereine und die örtliche Winzergenossenschaft kümmern sich an den beiden Festwochenenden um das Wohl der Gäste. Hinzu kommen noch zwei Caterer und ein Dampfnudelstand. Am Sonntagvormittag spielt nach dem ökumenischen Gottesdienst die Bigband des Leibniz-Gymnasiums. Am zweiten Wochenende wird ebenfalls von Freitag bis Sonntag gefeiert. Wieder mit viel Mußbacher Wein sowie Livemusik an den ersten beiden Abenden und Blasmusik aus Haßloch sonntags zum Frühschoppen.