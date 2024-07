Die Mußbacher können nun zwei Wochenenden lang ihr Eselshautfest im Herrenhof feiern. Ganz besonders spannend werden die Festtage für die neue Traubenblütenprinzessin Sophia Klohr.

Einen solchen Start ins Eselshautfest erleben die Mußbacher auch nicht jedes Jahr. Weil die deutsche Nationalmannschaft am Freitag ab 18 Uhr um den Einzug ins EM-Halbfinale kämpfte, wurde die Festeröffnung kurzerhand von 19 auf 20 Uhr verschoben. Das hieß für die elfjährige Sophia Klohr, dass sie noch eine Stunde länger auf ihre Krönung warten musste. Die Fünftklässlerin vom Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium ist die neue Traubenblütenprinzessin und wird nun zwei Jahre lang mit der Weinprinzessin ihren Heimatort repräsentieren.

Ihr Amt hat Sophia Klohr auch ihrer Vorgängerin Leni Dörlich zu verdanken. Sie schrieb in der Corona-Pandemie einen netten Brief an den damaligen Ortsvorsteher Dirk Herber und fragte, ob denn nicht auch ein Kind in Mußbach eine Prinzessinnenaufgabe bekommen könne. Herber fand das so toll, dass Leni Dörlich 2022 zur ersten Mußbacher Traubenblütenprinzessin gekürt wurde. Sophia Klohr hat die Krönung damals mitverfolgt. „Am nächsten Tag saß sie daheim und sagte: Das will ich auch machen“, erinnert sich Sophias Mutter Janina Klohr. Man habe dann mit Herber gesprochen und alles festgezurrt. „Jetzt wird der Traum wahr“, sagt die stolze Mutter. Sophia, die aus einer Winzerfamilie stammt, wollte schon von klein auf Weinprinzessin werden. „Fürs richtige Amt fehlen noch ein paar Jahre“, sagt Mutter Janina, daher sei es schön, dass sie nun schon in eine solche Aufgabe reinschnuppern könne.

Das Eselshautfest wird am ersten Wochenende noch bis Sonntag gefeiert. Außer den Angeboten der Winzer gibt es am Samstagabend Livemusik. Am Sonntagvormittag spielt sowohl zum ökumenischen Gottesdienst als auch danach ab 12 Uhr zum Frühschoppen die New Brass Bigband aus Mußbach. Am zweiten Wochenende wird ebenfalls von Freitag bis Sonntag gefeiert. Wieder mit viel Mußbacher Wein sowie Livemusik an den ersten beiden Abenden und Blasmusik aus Haßloch sonntags zum Frühschoppen.