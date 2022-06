Nach der zweijährigen Corona-Pause kann in Mußbach wieder an den ersten beiden Juli-Wochenenden das Eselshautfest gefeiert werden. Die Eröffnung ist am Freitagabend mit Dorfbüttel und seinem Gefolge samt Esel. Um 19 Uhr geht es los. Es gibt Freiwein, und zum ersten Mal wird eine Mußbacher Traubenblütenprinzessin gekürt. Örtliche Winzer bieten an beiden Wochenenden von Freitag bis Sonntag in Weinzelten auf dem Herrenhof-Gelände Weine und Sekte an. Das Johanniterstaatsweingut präsentiert zudem Neuzüchtungen. Natürlich gibt es auch etwas zu essen. An den beiden Freitagen und Samstagen treten zudem Livebands auf.