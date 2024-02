Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für phantastische Literatur begeistert sich Usch Kiausch, schon so lange sie denken kann. Eine Aufführung des Märchenstücks „Peterchens Mondfahrt“, die sie als kleines Kind in Oldenburg erlebte, habe da wohl den Schalter umgelegt, sagt sie. Wie tief die in Neustadt lebende Autorin, Übersetzerin, Lektorin und Kulturjournalistin später in die Materie eingetaucht ist, zeigt jetzt eine dreibändige Werkausgabe mit dem Titel „Andere Welten“.

Eine von der in Amerika lebenden Schwester als Versöhnungsgeste nach einer Meinungsverschiedenheit gesponserte Reise erlaubte Usch Kiausch 1989 einen Abstecher zur