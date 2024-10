Seit Mai proben die neun aktiven Darsteller und die Souffleuse des Haardter Balkontheaters ihr neues Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Mittlerweile geht es mit rasender Geschwindigkeit auf die Premiere am 22. November zu. Der namensgebende Zug soll die Protagonisten an ihr gemeinsames Ziel bringen, steht allerdings wegen eines Oberleitungsschadens still.

Die Wartezeit auf ihren Zug verbringt ein buntes Grüppchen von Reisenden in dem Stück in einer heruntergekommenen Wartehalle eines etwas verlotterten und in die Jahre gekommenen Kleinbahnhofs. Die Komödie von Winnie Abel wird zum großen Teil in Pfälzer Mundart aufgeführt. Seit 2011 bringt das Balkontheater jedes Jahr, mit Ausnahme der Pandemiejahre, ein neues Mundartstück heraus.

Die lustigen Verwicklungen der Handlung in „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ ergeben sich aus den Berufen der Wartenden sowie der leichten Überdrehtheit von zwei Kegelschwestern, die dem Alkoholkonsum nicht abgeneigt sind. Dazu kommt ein immer wieder in die Handlung eingreifender Polizist, der unter den Reisenden einen Psychopathen vermutet. Dabei scheuen die Darsteller keine Mühen und verausgaben sich teilweise bis hin zu gespielten Handgreiflichkeiten.

Der alltägliche Ärger mit dem Bahnfahren

Eine weitere Ebene und damit ebenfalls Ursache für zahlreiche lustige Momente bilden die Unwägbarkeiten des Bahnverkehrs, mit denen Bahnfahrer in unserem Land leider oft nur zu vertraut sind. Wenn man nicht gerade selbst darunter leidet, kann es ganz lustig sein, wie die diversen Vorkommnisse komödiantisch durch den Kakao gezogen werden. Ob ein Zug einfach nicht mehr weiterfahren kann, ein anderer zwar fährt, aber keine Reisenden einsteigen lässt oder wieder ein anderer Zug einfach durchfährt, ohne anzuhalten – das passiert eben nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Wirklichkeit.

Zwei Proben pro Woche

„Bis zur Premiere haben wir noch einiges an Arbeit vor uns“, sagt Uwe Müller, Vorsitzender des Haardter Balkontheaters und Mitwirkender. Die Proben laufen mittlerweile zweimal pro Woche und ein ganzes Probenwochenende in einer Jugendherberge liegt ebenfalls noch vor der Gruppe. „Wir wollen unseren Besuchern Freude machen und ihnen einen unterhaltsamen Abend bescheren – da erwartet kaum jemand Perfektion von uns. Schließlich sind wir alle keine ausgebildeten Schauspieler. Aber trotzdem haben wir gewisse Ansprüche an uns selbst und an die Qualität unserer Auftritte“, sagt Müller.

Termin

Aufführungstermine für „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ sind 22. und 23. November, 19.30 Uhr, im Gewölbekeller der Familie Schmidt im Mandelring 69 und am 17. und 18. Januar 2025, 19.30 Uhr, in der Turnhalle Lindenberg. Karten für die Aufführungen in Haardt gibt es für zwölf Euro donnerstags von 18 bis 19 Euro im Gemeindesaal der Flüchtlingsunterkunft Haardt und für Lindenberg in der Schellbach’schen Apotheke in Lambrecht. Per Mail an christiane@onlinehome.de können Karten für beide Spielorte bestellt werden und an der Abendkasse kann man ebenfalls noch Karten für 14 Euro kaufen.