Zwar eine Veränderung, aber im Sinn noch schärferer Regeln: Das bringt die neunte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes für die Freibad-Saison 2020 mit sich. Diese Meinung vertreten sowohl die Fördervereine der drei Freibäder in Duttweiler, Hambach und Mußbach als auch die Stadionbad GmbH.

Die neue Verordnung einschließlich Hygienekonzept tritt am 10. Juni in Kraft und soll bis 23. Juni, also zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien, gelten. Geändert wurde, dass beim Schwimmen nun generell ein Abstand von drei Metern eingehalten werden muss, zudem soll im Nichtschwimmer- und Kinderbereich „besonders auf das Abstandsgebot geachtet werden“. Dafür können sich im Außenbereich mehr Menschen aufhalten.

Die Fördervereine bleiben deshalb bei ihrer Entscheidung, die Bäder zu zulassen, weil kaum Badespaß zu haben sei. Ganz endgültig mit Blick auf die ganze Badesaison 2020 ist es trotzdem nicht: Für Hambach sagte Vorsitzender Thomas Hocker am Freitagabend, dass die Hoffnung auf Erleichterungen in naher Zukunft noch nicht vollends aufgegeben worden sei. Die Stadionbad GmbH hatte bereits „schärfer“ geplant als bislang notwendig, muss daher laut Geschäftsführer Holger Mück nichts ändern: „Wir sind sehr entspannt, weil wir sinnvoll vorgesorgt haben.“

Keine neuen Infektionen

Im Vergleich zu Donnerstag wurden mit Stand Freitagmittag keine neuen Corona-Infektionen in Neustadt und im Kreis Bad Dürkheim gezählt, ebenso wenig im Kreis Südliche Weinstraße. Die Fallzahlen liegen demnach bei 106, 326 und 151. Fast alle Infizierten sind zwischenzeitlich wieder gesund.