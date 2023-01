Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in Meckenheim fiel der Polizei der 43-jährige Fahrer eines E-Scooters auf. Ein Schnelltest bestätigte die Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Darüber hinaus wurden neun Gramm Amphetamine in seinem Rucksack gefunden und sichergestellt. Dem Mann wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Zwei Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.