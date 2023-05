Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



178 Kinder und damit 66 Kinder mehr sollen künftig in der städtischen Kindertagesstätte in Lachen-Speyerdorf betreut werden. Weitere Plätze werden in Neustadt dringend gebraucht.Wie sich die künftige Zufahrt gestaltet, ist noch nicht endgültig entschieden.

Acht statt fünf Gruppen: Dieses Ziel hat die 4,1 Millionen Euro teure Erweiterung der Kindertagesstätte Pestalozzistraße in Lachen-Speyerdorf. Das ist seit Langem geplant,