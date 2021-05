Die neue Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes kommt gerade recht für das Puppentheater Dornerei, denn es kann nun – wie geplant – am Pfingstmontag, 24. Mai, zwei Kindertheaterstücke open-air in der Remise des Herrenhofs in Mußbach zeigen. Bei beiden stehen dabei Helden der schwedischen Kinderbuchliteratur im Mittelpunkt, die auf dem Land zu Hause sind: eine entdeckungsfreudige Kuh in „Meine Mama Muh“ und ein nicht weniger abenteuerlustiger Junge in „Michel aus Lönneberga“. „Wir freuen uns darauf, endlich ohne Kamera spielen zu können“, sagt Markus Dorner, der um 11 Uhr bei „Mama Muh“, selbst die Puppen führt. Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren vorgesehen. Beim „Michel aus Lönneberga“ tritt um 16 Uhr der geschätzte Kollege Volker Schrills aus Krefeld vor das junge Publikum, das in diesem Fall mindestens 5 Jahre alt sein sollte. Voraussetzung für den Theaterbesuch ist eine Bescheinigung über einen negativen Coronatest, die Anmeldung mit Kontaktdaten (06321/963722) und für alle ab 6 das Tragen einer Maske zumindest bis zum Platz.