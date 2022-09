Drei Jahre nach Start des Projektes „Soziale Stadt Neustadt-Böbig“ ist am Samstag der Abenteuerspielplatz Schauplatz für das ersten Fest des Stadtteils Böbig.

Zum Auftakt begrüßt um 14 Uhr OB Marc Weigel die Gäste. Daran schließt sich ein ökumenischer Impuls der Evangelischen Martin-Luther-Gemeinde und der Katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Avila an, gefolgt von einem Gedichtvortrag von Pia Marlen Berg, einer Autorin aus dem Stadtteil.

Das musikalische Programm eröffnet um 15 Uhr Davit Nikalayan, der bei der Fernsehshow The Voice Kids Furore machte. Gegen 16 Uhr spielt die integrative Puzzle-Band der Lebenshilfe Neustadt. Mit dem Corinna Senzel Duo lässt sich ab 17 Uhr bei Soul-Musik in den Abend hinein gleiten, zum Abschluss spielt die Band Haarts of Gold mit Phillip Eber-Huber Rock aus den 60ern und 70ern.

Auf dem Programm stehen Mitmachaktionen und Informationsangebote. So können sich Besucher über die Angebote des Postsportvereins oder über die Arbeit des Pflegestützpunktes und der Gemeindeschwester plus informieren. Mit Mitarbeiter der Tagesgruppe der Diakonissen Speyer kann ein Fröbelturm gebaut werden, das Team offene Jugendarbeit wird ein „Bubble Soccer“-Feld aufbauen.