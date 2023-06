Die Stadt will die naturwissenschaftlichen Fächer an den Schulen stärken. Daher findet am Freitag, 14. Juli, von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Socu-Vereins in der Winzinger Straße das erste Neustadter MINT-Festival statt. MINT heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der vom Bildungsbüro organisierte Aktionstag soll aufzeigen, in wie vielen Bereichen des täglichen Lebens die Naturwissenschaften gar nicht wegzudenken sind. Geplant sind eine Bühnenshow sowie Mitmach- und Ausprobierstationen. Am Vormittag gibt es ein Programm für angemeldete Schulen, ab 13 Uhr ist das Festival dann für alle geöffnet. Auf dem Gelände wird es auch einen Foodtruck, eine Selfie-Station sowie ein Meet and Greet mit den zwei Influencern YouTuber Marvinvlogt und TikToker DerJoscha geben. Ferner spielt ab 16 Uhr die Jugendband „Call the police“. Der Eintritt ist frei.