Die aus Mutterstadt stammende Katrin Geelvink ist Cellistin, die ihre Liebe zum Kabarett entdeckt hat. Eigentlich in Hagen beheimatet kommt sie nun erstmals für ein Gastspiel wieder in die Pfalz – im vierten Anlauf.

Katrin Geelvink stammt ursprünglich aus Mutterstadt und lebt heute im westfälischen Hagen. Eigentlich ist sie studierte Cellistin und fester Bestandteil des dortigen Theaterorchesters. Einen guten Namen hat sie sich außerdem unter anderem in Projekten von John Lord und Chris Norman erspielt. Neben der Musik entwickelte sie im Laufe ihrer Karriere aber auch eine große Leidenschaft für Kabarett.

Erste Erfahrung in diesem Bereich sammelte sie ab 2006 neben Melinda Riebau als eine Hälfte des Duos „Tête à Tête“. Darauf aufbauend etablierte sie sich in den letzten Jahren als Geschichten erzählende, humorvolle, singende und auf einer Campanula spielende Solokünstlerin. Dieses seltene Instrument ist einem Cello ähnlich, verfügt aber über 16 Resonanzsaiten, erzeugt einen wohlig warmen nachhallenden Klang, der angeblich die Entspannung fördert und soll, nach Geelvinks Worten, somit eine Art durchgehend unbewusst wirkende Klangtherapie sein.

Kabarett im vierten Anlauf

Mit ihrem aktuellen Programm „Träum weiter ...!“ ist sie nun auch in Haßloch zu erleben. „Ich freue mich schon sehr darauf in der Pfalz, gar nicht weit weg von meiner Heimat Mutterstadt, zu spielen“, so Geelvink, „für mich ist das eine Premiere. Obwohl ich an den Wochenenden oft und gerne hierherkomme um meine Familie zu besuchen bin ich zuvor noch nie in der Gegend aufgetreten. Umso schöner, dass ich jetzt gleich im Saal Löwer spielen darf, über dessen tolles Ambiente mir schon alle vorgeschwärmt haben.“

Der Neustadter Konzertveranstalter Christoph Schmid, der Katrin Geelvink gebucht hat, musste ihre Vorstellung wegen der Pandemie bereits dreimal verschieben. Jetzt im vierten Anlauf soll es endlich klappen. „Corona hat den gesamten Kleinkunstbereich schwer gebeutelt. Als Folge ging leider vieles den Bach runter“, meint Geelvink dazu, „was es jetzt braucht sind Zuschauer, die der Kultur weiterhin die Treue halten, mutige Promoter, die trotz der immer noch angespannten Lage das Wagnis eingehen Veranstaltungen zu organisieren und Künstler, die nicht aufgeben und bereit sind positiv weiterzumachen.“

Alltagsgeschichten, die Spaß machen

Zu dieser Spezies zählt Geelvink eindeutig. Ihren Humor lässt sie sich nicht nehmen. „Träum weiter ...!“ ist eine Ansammlung erfundener und erlebter Alltagsgeschichten, die Spaß machen, Optimismus verbreiten und die, wie der Titel schon ausweist, zum weiterträumen verleiten sollen. Geelvink tritt dabei vorwiegend als Musikerin auf, singt, spielt und präsentiert Sprechlieder, die sie selber gerne als „Mikrodramen“ bezeichnet. Dies gelingt ihr so erfolgreich, dass sie beim renommierten „Berliner Hörspielfestival“ in den Kategorien „Das glühende Knopfmikro“ und „Mikroflitzer“ als Preisträgerin nominiert wurde.

Info

Katrin Geelvink am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr in Haßloch im Saal Löwer, Langgasse 66. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Neustadt bei Tabak Weiss, und Buchhandlung Quodlibet, beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, sowie unter www.adticket.de oder www.reservix.de.