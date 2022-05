Ende Mai 2032 jährt sich das Hambacher Fest zum 200. Mal. Bis dahin wollen die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss fünf Demokratiefeste feiern. Und weitere Demokratiepreise vergeben. In vier Wochen ist deshalb Bundespräsident a. D. Joachim Gauck zu Gast.

Eine echte Überraschung war es nicht, als die Stadt Neustadt und die Schloss-Stiftung Ende April bekanntgaben, wer den ersten „Hambacher Freiheitspreis“ erhalten soll. Die Jury hatte sich auf Joachim Gauck geeinigt, evangelischer Pfarrer, Bundespräsident von 2012 bis 2017 und heute unter anderem Ehrenvorsitzender der Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. Am 29. Mai wird der Preis auf dem Hambacher Schloss verliehen und Gauck aller Voraussicht nach eine „Hambacher Freiheitsrede“ halten. Dass die Jury ihn als ersten Preisträger ausgewählt hat, „ist mir eine große Freude und Ehre zugleich“, wie es Gauck in seinem Antwortschreiben formulierte.

Mit diesem Hauptpreis wollen Neustadt und Stiftung vor allem überregional punkten. Mehr auf lokale Verdienste um die Demokratie zielt hingegen der „Johann-Philipp-Abresch-Preis“ ab, dessen erster Träger die Schubert-Schule mit ihrer Demokratie-Arbeitsgemeinschaft sein wird. Abresch hatte beim Zug hinauf zum Schloss anno 1832 die schwarz-rot-goldene Fahne mitgeführt. Sie wurde später zum deutschen Nationalsymbol für Einheit, Freiheit und Demokratie.

Viele Mitmach-Aktionen

Der Festakt indes ist nur ein Bestandteil dieses ersten Demokratiefestes, das sich vor allem an die Menschen in Neustadt und der Region richtet. Bunte Mitmachangebote sollen im Mittelpunkt des Geschehens auf dem Neustadter Marktplatz stehen. Dabei präsentieren sich Künstler, Organisationen, Vereine. Aber beispielsweise auch eine „Sprechecke“ des Jugendamts Neustadt soll dazu gehören, ein „Speakers Corner“, wo jeder die freie Meinungsäußerung üben können soll. Demokratiefeindlichen Stammtischparolen wird es vermutlich an den Kragen gehen, Gleichberechtigung ist eines der vielen weiteren Themen. Auch Freunde aus den Partnerstädten Mâcon (Frankreich) und Mersin (Türkei) sind dabei.

Den Bogen zwischen Marktplatz und Schloss schlägt ein Stationenweg, der zum Wandern und Spazieren den Berg hinauf einlädt. Unternehmen können dabei besonders punkten: Wer stellt das größte Team und hat gleichzeitig die originellste Mannschaftskleidung zum Stichwort Demokratie ausgewählt?

Neue Ausstellung öffnet

Auch im Schloss werden verschiedene Angebote gemacht, darunter Theater für Erwachsene und Kinder. Vor allem aber wird die neue Dauerausstellung rechtzeitig zum 190. Jubiläum des Hambacher Fests eröffnet. Frisch, zeitgemäß, interaktiv lauten die Schlagworte, mit denen dafür geworben wird.

Das Motto des ersten Neustadter Demokratiefests lautet übrigens „Mut zur Freiheit“. Die RHEINPFALZ-Redaktion hat bekannte Menschen aus Stadt und Land dazu befragt, was Mut zur Freiheit für sie bedeutet. Von heute an bis einschließlich Samstag, 28. Mai, wird täglich eine Antwort in der Mittelhaardter Rundschau veröffentlicht.