Zum ersten mal hat die Pfalzakademie in Lambrecht am Donnerstag ihren Umsonstflohmarkt veranstaltet. Die gegebenen Spenden kamen gut an. Auch Geld für die Hilfe im Tal kam dabei zusammen.

„Schau mal, da habe ich gleich was gesehen“, sagt eine Frau zu ihrer Begleiterin beim Umsonstflohmarkt. Am Donnerstag um 15 Uhr war Beginn. Viele seien sogar schon früher dagewesen, sagt Mitorganisatorin Petra Knoll von der Arbeitsgruppe Natur und Umwelt. „Die mussten wir dann natürlich zurückhalten, damit es gerecht bleibt.“ Um Gerechtigkeit geht es bei dieser Veranstaltung auch, aber vor allem um Nachhaltigkeit. „Man sieht, es sind hier so viele schöne Sachen, die teilweise noch originalverpackt sind. Das wäre doch schade, die wegzuwerfen“, sagt Knoll. In der Tat gibt es einige unerwartete Gegenstände in der gefüllten Garage, darunter einen Fahrradanhänger, eine motorisierte Heckenschere und mehrere Transportboxen für Haustiere.

Die meisten, die nach Lambrecht gekommen sind, stöbern hier nur. So auch Josef und Diana Nayri aus Lambrecht. „Unsere Hundebox ist kaputt gegangen, da haben wir hier direkt eine neue gefunden. Und vor Tagen hat sich das Raclettegerät verabschiedet – und hier finden wir schon den Ersatz“, sagt Josef Nayri. „Ich finde das sehr toll hier.“ Hätte man es rechtzeitig mitbekommen, sagt Diana Nayri, hätte man auch selbst etwas zum Inventar beitragen können. Spenden waren von der Pfalzakademie bis zum 30. August angenommen worden. Auch Matthias Koch hat einiges gefunden, was ihm gefällt. Unbenutzte Briefumschläge, eine Kiste, ein Rucksack. „Wir sind auch oft beim Kleidertausch in Neustadt“, sagt Nadja Stalter, die Koch aus der Stadt nach Lambrecht begleitet hat.

Viele kommen zum Stöbern

Einige sind mit konkreten Wünschen gekommen, wie Laura Weiser und Yannic Meyer samt ihrer beiden Kinder. „Wir haben nach Spielen und Deko gesucht – und sie gefunden“, sagt Weiser. Im Arm hält sie zwei Brettspiele und einen weihnachtlich gehaltenen Kerzenständer. Mit dem Bus seien alle nach dem Kindergarten gemeinsam hergefahren, erzählt Meyer. „Ich wäre dafür, dass es so etwas öfter gibt. Wir verschenken auch Dinge, aber bisher über einen Tisch vor dem Haus.“ Gerade für Lambrecht sei ein solcher Umsonstflohmarkt eine tolle Bereicherung, findet auch Anna-Lena Becker, die ohne Einkaufsliste gekommen ist. „Bloß mehr Werbung hätte es geben können“, fügt sie hinzu.

Eine Frau aus Appenhofen, die nicht namentlich genannt werden möchte, sucht für eine Freundin nach Dingen. „Sie musste umziehen, da fehlen immer noch viele Sachen“, erklärt sie. „So viele Menschen haben kein Geld und können die Sachen gebrauchen. So etwas sollte es öfter geben.“

Auch wenn keiner für das hier Gefundene bezahlen muss, gibt es auf einem Tisch vor der Pfalzakademie ein Sparschwein, in das Besucher Spenden einwerfen können. Die so gesammelte Summe soll dem Verein Hilfe im Tal zugutekommen, worauf ein Schild hinweist. „Damit wird weiteren Menschen geholfen, die unverschuldet in Not geraten sind“, so Knoll.