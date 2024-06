Von privat für privat: Unter diesem Motto findet am Sonntag, 2. Juni, der erste „Kiez-Flohmarkt“ auf der Hambacher Höhe statt. Wie die Veranstalter mitteilen, darf zwischen 9 und 15 Uhr in folgenden Straßen gestöbert werden: Waldstraße, Dochnahlstraße, Rober-Schumann-Straße, Hermann-Ehlers-Straße, Stephanstraße, Max-Slevogt-Straße, Hambacher Straße, Dr. Wirth-Straße. Die Verkäufer werden ihre Stände demnach auf ihren Grundstücken aufbauen. Angeboten werden unter anderem Kindersachen und Kleidung, Spielzeug, Kunst und Keramik, aber auch Sammlerstücke und Dachbodenschätze. „Kommt vorbei, schlendert durch die Straßen und stöbert über die privaten Stände“, so die Veranstalter. Alle Infos gibt es auch auf Instagram unter @kiez_flohmarkt_neustadt.