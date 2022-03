Joachim Gauck ist der erste Preisträger des „Hambacher Freiheitspreises 1832“. Mit dieser Auszeichnung, die mit 10.000 Euro dotiert ist, wollen die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss alle zwei Jahre Persönlichkeiten würdigen, die ein „überregional wirksames, vorbildliches Engagement zur Stärkung unserer Demokratie und ihrer freiheitlichen Werte“ bewiesen haben. Eine Jury aus Vertretern der Stadt, der Stiftung sowie den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Medien hat sich einstimmig für den 82-jährigen Bundespräsidenten a. D. entschieden. Er hat zugesagt, den Preis anzunehmen, und wird dabei auf Bitte von Stadt und Stiftung eine „Hambacher Rede“ halten.

Lokaler Preis für Schule

Außerdem wurde erstmals der lokale „Johann-Philipp-Abresch-Preis“ vergeben, benannt nach jenem Neustadter Teilnehmer am Hambacher Fest 1832, der die schwarz-rot-goldene Fahne mit sich führte. Der Anerkennungspreis geht an die Neustadter Schubert-Schule, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die immer wieder Demokratie-Projekte umsetzt. Für diesen mit 2500 Euro dotierten Preis konnten von der Bürgerschaft Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen vorgeschlagen werden.

Festakt Ende Mai

Beide Preise werden bei einem Festakt am 29. Mai auf dem Hambacher Schloss verliehen. Er ist eingebettet in das erste Neustadter Demokratiefest am 28. und 29. Mai unter dem Motto „Mut zur Freiheit“. Es soll alle zwei Jahre anlässlich des Hambacher Fests von 1832 stattfinden. Damals waren mehr als 30.000 Menschen hinauf zum Schloss gezogen, um für Freiheit, Demokratie und eine nationale Einheit zu demonstrieren.