Wer Raritäten, Spielzeug, gut erhaltene Klamotten, Möbelstücke oder Bücher sucht, kann am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr in Haardt fündig werden. Der Dorfplatz wird auf eine private Initiative hin erstmals Schauplatz der Veranstaltung „Flohmarkt uf de Haardt“. Für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt, ebenso für die Verpflegung. Besucher erwartet unter anderem Kaffee und Kuchen, zudem ist ein Weinstand aufgebaut. Auch Kinderschminken wird es an diesem Tag geben, und zwar in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr. Der Erlös des Kuchenverkaufs geht an die Haardter Grundschule. Wer mit einem Stand an diesem Tag dabei sein möchte, kann sich noch bis Samstag, 10. September, per E-Mail an die Adresse flohmarkthaardt@gmail.com anmelden. Ein paar wenige Restplätze sind derzeit noch frei, wie die Veranstalter mitteilen. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Meter, weitere fünf Euro werden für die Endreinigung des Platzes erhoben. Auf Instagram halten die Initiatoren auf einer eigens eingerichteten Seite Interessierte auf dem Laufenden.